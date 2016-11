Overwatch – Überarbeitung von Play of the Game in Arbeit

Wenn es auch euch stört, dass Pharah mal wieder ihr „Q of the Game“ in Overwatch bekam – Blizzard will das ändern. Während der BlizzCon 2016 hat Geoff Goodman erste Infos zum neuen „Play of the Game“ verraten (via Kotaku).

Overwatch – Echte Highlights anstatt nur Ultimates

Dabei sagte der Lead Hero Designer, dass es „einen Plan gäbe für Play of the Game 2.0. Wir haben eine Menge coole Ideen. Die Kamera soll eine größere Rolle einnehmen. Unsere Ideen umfassen auch kooperative Play of the Games. Dabei wollen wir das Kombinationsspiel selbst zeigen, um beide Spieler beispielsweise zu würdigen.“

Mit dem neuen System würde man besser darstellen, wer hat am Teamerfolg arbeitet und den Spielverlauf beeinflusst. Goodman gab als Beispiel Zarya an, die ihr Ultimate benutzt und ein anderer Spieler das Play of the Game bekommt. Oder Mercy, die ihre Wiederbelebung nach einer sagenhaft guten Killstream durchführt und die eigentliche spielerische Leistung überschattet. Leider aber wird es eine ganze Weile dauern, bis Blizzard sich dem Problem annimmt. Man habe sehr viele andere Dinge zu tun.

„Das haben wir schon länger auf dem Schirm. Es ist eine Sache der Prioritäten. Es gibt einige Dinge hier, etwa wie handhaben wir die Intros, und wie wollen wir entscheiden, wer das Lob erhält,“ sagt Goodman.

