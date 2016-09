Overwatch – Symmetra wird im November gebufft

Wenn ihr gerne Symmetra spielt, eure Teammitglieder das aber nicht für die beste Entscheidung halten: Blizzard weiß darum Bescheid. Overwatch wird im November ein weiteres Balance-Update erhalten, bei dem die Portal-Dame kräftig gebufft wird.

Overwatch – Symmetra ist viel zu situativ

Game Director Jeff Kaplan verriet in einem Gespräch mit Business Insider, dass Symmetra der am wenigsten gespielte Charakter im gesamten Spiel ist. Das liegt mitunter an ihren extrem situativen Fähigkeiten.

„Ein Charakter, der so situativ ist, ist nicht das, was wir wollen. Und obwohl ich verstehe, warum das passiert, so denke ich nicht, dass es richtig ist. Deswegen befindet sich Symmetra derzeit auf unserer Liste derjenigen Helden, die wir uns ganz genau anschauen,“ sagte er.

Zwar wollte Kaplan keine konkreten Details verraten, aber die Buffs werden „signifikant“.

„Sie ist eine Heldin, bei der wir mehrere Änderungen durchführen wollen. Ich denke nicht, dass dies vor November passieren wird, weil wir zunächst interne Tests brauchen,“ verrät Kaplan. „Es ist eine Sache kleine Dinge zu ändern – wie etwa den Junkrat-Buff auf dem PTR, wo sein Ultimate schneller aktiviert wird, weil es eine kleine, einfache Änderung ist – während dieser Typ von Änderung sehr viel mehr internes Testen und Diskussion benötigt.“

Link:

Quelle