Overwatch – Starttermin für Season 3 & große Änderungen

Scott Mercer, Principal Designer von Overwatch, hat in einem Blogpost über die anstehende Season 3 des Spiels gesprochen. Dabei habe man wichtige Änderungen am Competitive Mode vorgenommen. Dabei enthüllte er auch, dass Season 3 am 01. Dezember 2016 starten wird. Damit ist die Pause zwischen den Seasons deutlich kürzer als angenommen. Season 2 endet am 24. November 2016.

Overwatch – Spieler-Verteilung in Season 2 ist schlecht

„Zuerst will ich sagen, dass wir immer versuchen, die fairsten Matches zu liefern. Faire Matches mit einem gleichen Skillrating bei beiden Teams erhöht die Chance, Spaß zu haben. Gleichzeitig versuchen wir, jeden Start einer neuen Season wie einen frischen Beginn anzusehen. Diese zwei Ziele widersprechen sich aber. Wenn wir jedermanns Skill Rating (SR) resetten würden, dann würden Spieler aller Skill-Level gegeneinander zocken, sodass schlechte und unausbalancierte Partien entstehen. Und zwar so lange bis das System den Skill re-evaluiert hat. Deswegen werden wir euer SR mit der neuen Season nicht komplett resetten, sondern stattdessen das SR der vorherigen Season als Startpunkt wählen.“

Anschließend verrät er, dass zu viele Spieler von der zweiten Season profitiert haben, wodurch Gold und Platinum überproportional viele Spieler hatten. Dafür waren Silber und Bronze unterbesetzt. Dabei ergab sich das Problem, dass zu viele Spieler in Gold und Platin „Overrated“ – also überbewertet – waren, sodass sie gleich zu Beginn deutlich absanken im SR. Das fühlte sich laut Mercer nicht gut an.

Um das in Zukunft zu verhindern, werden alle Spieler mit einem niedrigeren SR in Season 3 starten. Dadurch werden viele Spieler nicht mehr drastisch im SR sinken oder steigen. Außerdem sorgt die Änderung dafür, dass ihr nicht unbedingt im gleichen Tier beginnen werdet wie in Season 2. Doch Blizzard will dies mit höheren SR-Anstiegen und geringeren Abstiegen für die ersten Matches ausgleichen. So soll es nach einer gewissen Anzahl eine Angleichung an den früheren Stand geben, wo sich alles normalisiert.

Am Ende wolle man so eine bessere Verteilung der Spieler auf Bronze, Silber, Gold und Platin erreichen.

Link:

Quelle