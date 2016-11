Overwatch – Sombra, Arcade und neue Map sind live!

Nachdem Sombra bereits seit vergangener Woche auf dem PTR verfügbar war, ist es nun Zeit für den Livebetrieb. Blizzard hat den neuesten Patch zu Overwatch veröffentlicht. Und mit dabei ist die neue Heldin, eine neue Map und die Arcade-Halle.

Overwatch – Balancing-Änderungen inklusive

Wenn ihr euch also einloggt, gibt es im Quick-Play ein Hero-Limit – genau wie im Competitive Mode. Außerdem gibt es mit dem Arcade-Mode nun mehrere neue Modi. Im 1vs1, 3vs3 und so weiter und so fort könnt ihr wöchentlich eine fest vorgegebene Zahl an Lootboxes (3 für 9 Siege) erhalten. Zusätzlich gibt es Lootboxes für das Gewinnen bestimmter Modi.

Und weil die Änderungen am Spiel recht umfassend sind, verweise ich ganz bequem auf den ausführlichen Blogpost von Blizzard.