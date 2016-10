Overwatch – Neuer Held fast fertig!

Nachdem Overwatch erst vor wenigen Wochen mit Ana eine neue Heldin erhielt, gibt es schon bald mehr Nachschub! Außerdem planen die fleißigen Entwickler weitere Maps und Modi.

Overwatch – Neuer Held „eher früher als später“

Wie Jeff Kaplan, Game Director, in einem neuen Community-Update verrät, arbeite man derzeit „aktiv an mehreren Helden“. Dabei sagte er: „Ein Held ist bereits weit fortgeschritten. Es kommt alles sehr gut zusammen und wir testen den Helden bereits intern innerhalb des gesamten Studios. Wir glauben, dass dieser Held das Tageslicht eher früher als später erblicken wird.“

Außerdem habe man einen zweiten neuen Helden bereits in Arbeit. „Dieser Held ist noch in einer internen Entwickler-Stage. Wir nutzen aktuell noch reine Placeholder-Models und Effekte sowie Animationen, um herauszufinden, ob das Konzept auch Spaß macht,“ verriet er. „Aber wir denken, dass wir einen weiteren tollen Helden gefunden hat, der Overwatch im kommenden Jahr bereichern wird.“

Aufgrund der zeitlichen Angabe ist davon auszugehen, dass wir noch in diesem Jahr einen neuen Helden zu spielen bekommen. Zudem arbeiten die Entwickler an „sehr vielen neuen Maps“. Eine davon, die für existierende Modi gemacht wird, ist „sehr weit fortgeschritten“ und wurde bereits ausgiebig getestet, sodass das Art-Team sich jetzt darum kümmert. Blizzards Zuversichtlichkeit in die Map ist sehr hoch, also sollte sie definitiv in absehbarer Zeit erscheinen. Zudem soll die Karte einige Story-Elemente umfassen – konkret wurde er aber nicht.

Overwatch – Bis zu vier Maps für neuen Modus geplant

Und weil eine Map natürlich nicht genug ist, haben die Entwickler eine weitere für bestehende Modi in Arbeit. Diese aber wird noch eine Weile auf sich warten lassen. Spannender dagegen ist, dass Blizzard „eine größere Anzahl – etwa vier“ Maps hat, die Prototypen sind und sich nur dem Entwickler-Team bekannt sind. Dabei spreche man auch von neuen Modi, in denen sie zum Einsatz kommen sollen. Und weil es sich hierbei noch um Experimente handelt, sagt Kaplan auch, dass es möglich ist, dass keine einzige davon erscheinen könnte – oder eben alle oder nur wenige.

Zusammenfassend: Uns erwarten zwei neue Helden, zwei neue Maps und eventuell bis zu vier neue Maps in einem neuen Modus. Wenn ihr uns fragt: Wir freuen uns bereits!

