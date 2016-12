Overwatch – Viele neue Inhalte für 2017 geplant

Fans von Overwatch können sich schon jetzt auf 2017 freuen, denn Blizzard verspricht zahlreiche neue Inhalte!

Overwatch – Neue Helden, Maps und mehr

Während eines Dev-Updates hat Director Jeff Kaplan einen kurzen Überblick über die Pläne für das nächste Jahr gegeben. Wie auch schon zuvor angemerkt, arbeiten die Entwickler stets an neuen Helden, Maps und Modi.

Derzeit arbeite man an „mehreren neuen Helden“, wovon einer bereits „sehr vielversprechend“ sei und deswegen auch schon in der Art-Abteilung des Studios ist. Daraus entsteht auch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass jener Held auch ins Spiel kommt. Zudem habe man einige „sehr coole“ Prototypen in frühen Stadien.

Die neue Map, Oasis, befindet sich weiterhin auf dem besten Weg, Anfang 2017 zu erscheinen. Außerdem befinden sich eine ganze Reihe von Maps in Entwicklung. Bei einer davon sei man sehr zuversichtlich, heißt es. Zwar hat Kaplan nicht viel dazu gesagt, aber es handle sich hierbei um eine traditionelle Spielmodus-Map.

Außerdem hat Blizzard einige neue Features in Arbeit. Dazu gehören verbesserte Kommunikationstools oder die Möglichkeit, bis zu vier Voice-Lines, vier Emotes und vier Sprays in eine Partie zu nehmen. Damit die Spieler auch den Team-Chat häufiger benutzen, wolle man Features einführen, die ähnlich zum „Stay-as-Group“-Button funktionieren.

Zudem hoffe man, gefragte Features für den Zuschauer-Modus einführen zu können. Wenn es um saisonale Events geht, so erwarte man, dass Spieler überrascht sein werden. Und schlussendlich verlor Kaplan einige Worte zu Sombra: Bevor man sie einem Balance-Update unterzieht, wolle man mehr Zeit verstreichen lassen, damit die Spieler sie meistern können. Er vergleicht dies mit Ana, die auch erst spät in Season 2 wirklich häufig genutzt wurde.

