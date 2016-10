Overwatch – Nächster PTR-Patch hat experimentelle Balance-Änderungen

Wenn der nächste PTR-Build für Overwatch erscheint, dann wird es mitunter dramatische Änderungen geben. Symmetra wird aber noch nicht zum Testen freigegeben.

Overwatch – Längerer Testzyklus als bisher

Dabei verriet Geoff Goodman, Designer des Spiels: „Diesmal wird der PTR wahrscheinlich länger aktiv bleiben. Damit haben wir die Möglichkeit, einige signifikante Änderungen an den Helden zu testen.“

Weiter sagte er: „Wenn ihr die Änderungen seht, besteht nur eine geringe Chance, dass diese unverändert live gehen. Wir wollen einige Dinge ausprobieren und gucken, was funktioniert und dann weitere Überlegungen starten. So können wir euch so früh wie möglich in den Balance-Prozess involvieren.“

Wenn ihr also die Generalüberholungen erleben wollt, solltet ihr den Anfang der kommenden Woche im Auge behalten. Doch eine Änderung wird nicht dabei sein: Symmetra wird nämlich in einem späteren Build komplett rundum erneuert.

„Es wird keine Symmetra-Änderungen in diesem Patch geben. Ihre Überarbeitung ist signifikanter und benötigt mehr Zeit, um fertig zu werden, aber sie spielt sich bereits großartig im internen Build, sodass wir sie hoffentlich schon bald zeigen können,“ schreibt er.

Link:

Quelle