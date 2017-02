Overwatch – Maus & Tastatur auf Konsolen unerwünscht

Dass Overwatch gleiche Voraussetzungen für alle Spieler erfordert, liegt in der Natur der kompetitiven Natur des Spiels. Doch gerade auf Konsolen scheint diese Parität nicht erwünscht zu sein.

Overwatch – Blizzard bittet Sony und Microsoft, externe Peripherie zu verbannen

So hat der Director des Spiels Jeff Kaplan, deutliche Worte verloren. Man „lehne die Nutzung von Maus und Tastatur auf Konsolen ab“, weil man sich damit einen Vorteil beim Zielen gegenüber Controller-Zockern erschleiche.

„Wir haben beide First-Party-Hersteller kontaktiert und unsere Bedenken geäußert über die Verwendung von Maus und Tastatur auf ihren Geräten,“ schreibt er in einem Forenbeitrag. „Wir haben und werden uns immer gegen Maus und Tastatur wenden, solange die Hersteller deren Einsatz nicht vollkommen unkompliziert gestalten. Ich bitte euch, die Konsolenhersteller ebenfalls zu kontaktieren und eure Bedenken zu teilen (aber tut das in einem produktiven und respektvollen Weg.“

In jüngster Zeit sammeln sich die Beschwerden, dass hochrangige Spieler in Overwatch auf Konsolen besagte Peripherie über Converter wie XIM nutzen. Leider aber scheint es unwahrscheinlich, dass Sony und Microsoft ihren Standpunkt ändern. Und das obwohl der Hero-Shooter sehr beliebt auf beiden Plattformen ist.

Die PlayStation 4 unterstützt sämtliche Mäuse und Tastaturen. Dabei liegt es in der Hand der Entwickler, diese für ihre Spiele zu optimieren. Außerdem gibt es offizielle Peripherie. Indes promoted Microsoft gegenwärtig Cross-Buy/Play/Save via Play Anywhere. Damit erscheint es höchst unwahrscheinlich, dass die Redmonder Maus und Tastatur verbannen.

Sobald es ein Update gibt, lassen wir es euch wissen!

