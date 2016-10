Overwatch – Keine Easter Eggs im Zusammenhang mit Krähen

Nachdem Blizzard am Dienstag das Halloween-Event zu Overwatch startete, haben Fans vermeintliche Easter Eggs gesucht. Dabei waren sie beim neuesten Brawl angeblich fündig geworden. Doch jetzt heißt es: Zurückrudern, hier gibt es nämlich nichts zu sehen.

Overwatch – Ganz normale Krähen

Dabei haben Spieler gedacht, dass die Krähen im Brawl „Junkenstein’s Revenge“ eine spezielle Bedeutung haben. Der Hintergrund: Wenn ihr sie abknallt, machen sie ein recht eigenartiges Geräusch. Gegenüber Polygon hat ein Vertreter des Studios nun aber bestätigt, dass die Community auf der falschen Fährte sei.

„Das Overwatch Team hat keine Easter Eggs in Junkenstein’s Revenge im Zusammenhang mit Krähen implementiert,“ heißt es. Interessant ist, dass andere Geheimnisse nicht ausgeschlossen wurden! Seid also sicher, dass früher oder später neue Hinweise entdeckt werden. Wenn wir uns festlegen sollten: Spätestens auf der BlizzCon in einem Monat werden diese ohnehin gelüftet.

Link:

Quelle