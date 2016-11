Overwatch – Graphic Novel wird eingestellt

Wenn auch euch die Graphic Novel zu Overwatch gefallen hat, dann müsst ihr nun ganz stark sein. Blizzard wird dieses Format nämlich nicht fortführen.

Overwatch – Origin Stories werden aber fortgesetzt

Dennoch ist nicht alles schlecht, denn die beliebten Origin-Stories werden dennoch fortgesetzt. Lead Writer Michael Chu bestätigte am Wochenende, dass aber die Graphic Novel „First Strike“ nicht mehr erscheinen werde.

„Wir haben uns dazu entschieden, die Veröffentlichung von Overwatch: First Strike abzubrechen. Während wir sehr dankbar sind für die fantastische Arbeit des Teams, so entschieden wir uns, die Story in eine andere Richtung zu lenken. Unsere Idee für die Graphic Novel datiert auf die frühen Tage der Entwicklung des Spiels zurück. Dabei wollten wir eine Geschichte rund um die Gründung der Overwatch während der Omnic-Krise erzählen. In den Jahren seit der Konzeption von First Strike haben wir sehr viel Arbeit in das Universum und seine Geschichten gesetzt. Während der Kern der Story erhalten bleibt, so haben wir einiges an Dingen seit den ersten Tagen des Spiels geändert.“

Trotz der Evolution der Story seit Spielentwicklung können sich Fans auf weitere Origin Stories gefasst machen. „Wir wissen, dass ihr euch darüber freut. Und es ist etwas, das wir erzählen wollen,“ fügte Chu hinzu. „Wir haben eine ganze Reihe von Geschichten in Arbeit, die euch noch tiefer in die Welt und die Helden eintauchen lassen. Und wir können es kaum abwarten, diese Sagen mit euch zu teilen.“

