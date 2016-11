Orchestral Memories – Komponist Motoi Sakuraba tritt auf

BANDAI NAMCO Entertainment Europe und La Fée Sauvage freuen sich die Teilnahme von Motoi Sakuraba für das Auftaktkonzert Orchestral Memories am 4. Februar 2017 in Paris bekannt zu geben!

Orchestral Memories – Weitere Infos

Motoi Sakuraba wird zum ersten Mal auf einer Bühne in Europa auftreten. Sakuraba zeichnet für einige Stücke des von Kritikern gefeierten DARK SOULS™ Soundtracks verantwortlich und wird den berühmten Komponisten Go Shiina beim ersten offiziellen europäischen Symphoniekonzert, das sich ausschließlich den BANDAI NAMCO Entertainment Titeln widmet, begleiten.

Die großartige Instrumentalmusik von bekannten Spieleserien, präsentiert von mehr als 80 Musikern auf der Bühne und unterstützt von HD Spielevideos, lässt Konzertbesucher in zahlreiche Spieleuniversen eintauchen. Geboten werden Sounds aus DARK SOULS, ACE COMBAT, die unvergleichlichen RPG-Themen von Tales Of, die actionreiche Musik von SOULCALIBUR und GOD EATER oder der rockige Soundtrack aus TEKKEN.

BANDAI NAMCO Entertainment Europe freut sich alle RPG-Liebhaber, Beat’em-Up-Fans und Gamer im Allgemeinen am 4. Februar 2017 um 20:00 Uhr in der Salle Pleyel in Paris zum Auftaktkonzert willkommen zu heißen! Tickets gibt es unter shop.wildfaery.com! 150 exklusive VIP Tickets, die ein Treffen mit Motoi Sakuraba und Go Shiina im Rahmen einer Autogramm- und Fotostunde nach dem Konzert enthalten, sind exklusiv auf shop.wildfaery.com erhältlich.