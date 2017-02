Okhlos Omega – Umfassendes Update

Coffee Powered Machine und Devolver Digital haben ein Update in der Größe eines Titans veröffentlicht und machen aus dem griechischen Mob-Simulator Okhlos in Zuge dieses Updates jetzt Okhlos Omega! Ab heute werden alle treuen Philosophen, die Okhlos bereits besitzen, in ihren Spielebibliotheken das neu gestaltete Okhlos Omega finden – und neue Spieler können das Spiel mit satten 50% Rabatt kaufen!

Okhlos Omega – Alle Infos

Das mit einer neuen Salbung versehene Okhlos Omega enthält genug neue Features, um selbst den skeptischsten der Götter zu gefallen. Neue Feinde schleichen durch abwechslungsreiche Levels, während 30 neue Helden mit den Göttern zusammenrauschen – und jeder bringt seine ganz eigenen, einzigartigen Fähigkeiten mit sich. Spieler führen den tobenden Mob in den Kampf mit Custom-Mobs und erreichen Ruhm durch ausgewogenere Herausforderungen und einen intelligenten Schwierigkeitsgrad die nächsten Spielstufen.

Okhlos Omega hält sich strikt an historische Tatsachen, während Spieler in die Sandalen der alten griechischen Philosophen treten und wütende Mobs von irren Bürgern, Kriegern und Viehbeständen führen, um die alles unterdrückenden Götter des mythologischen Griechenlands zu stürzen. Rekrutiere, erschaffe und verbessere Mobs aller Größen, um von Minotauren bis hin zu Zyklopen alles zu besiegen – selbst vor alten Tempel und den mächtigen Olympioniken selbst muss man keinen Halt machen.

„Die Okhlos-Gemeinschaft ist klein, aber enthusiastisch und unser Team hat seit der Veröffentlichung unermüdlich daran gearbeitet, das Spiel basierend auf ihrem Feedback zu verbessern„, sagte Coffee Powered Machine-Künstler Roque Rey. „Unsere Hoffnung ist, dass ein ganz neues Segment der Spieler Okhlos Omega für sich entdeckt und unsere Fans alle neuen Ergänzungen und Verbesserungen mögen werden.„