Oculus Rift – Startet Shoppingcenter-Tour durch ganz Deutschland

Oculus Rift lädt herzlich dazu ein, der kalten Jahreszeit mit einem Kurzurlaub in der virtuellen Realität einzuheizen. Seit gestern, den 31. Oktober 2016, bis Samstag, den 7. Januar 2017, tourt das Team von Oculus durch Shoppingcenter in ganz Deutschland, um Interessenten vor Ort die Möglichkeit zu bieten, das VR-Headset Rift sowie die Touch-Controller an mehreren Anspielstationen auszuprobieren.

Wer das Angebot von Oculus im Rahmen der Tour kennenlernen möchte, kann sich entweder ab sofort einen Termin auf Oculus Live reservieren oder spontan in den jeweiligen Shoppingcentern vorbeischauen.

Die Termine und Standorte der Oculus Rift Shoppingcenter-Tour:

31.10.2016 – 05.11.2016: Olympia Einkaufszentrum, München

07.11.2016 – 12.11.2016: Perlach Einkaufszentrum, München

14.11.2016 – 19.11.2016: Ring-Center II, Berlin

21.11.2016 – 26.11.2016: Altmarkt-Galerie, Dresden

28.11.2016 – 03.12.2016: Promenaden Hauptbahnhof, Leipzig

05.12.2016 – 10.12.2016: MyZeil, Frankfurt

12.12.2016 – 17.12.2016: Limbecker Platz, Essen

19.12.2016 – 24.12.2016: Alstertal-Einkaufszentrum, Hamburg

27.12.2016 – 31.12.2016: Europa Passage, Hamburg

02.01.2017 – 07.01.2017: Ernst-August-Galerie, Hannover