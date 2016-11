Nvidia – Verlost Keys für Gears of War 4

GeForce-Spieler freuen sich auf vorweihnachtliche Geschenke: NVIDIA verlost Spiele-Keys für den Shooter-Hit Gears of War 4. Alle für GeForce Experience 3.0 registrierten Spieler nehmen automatisch an der Verlosung teil.

Nvidia – Weitere Details zur Aktion

NVIDIA bedankt sich fortwährend bei Spielern, die auf GeForce vertrauen, mit kleinen Geschenken. Seit Juli vergab NVIDIA unter anderem MSI VR-Ready Notebooks, HTC Vive-Systeme, GeForce GTX 1080-Grafikkarten, SHIELD Android TV, Alpha-Access-Codes für das Spiel Lawbreakers, Game-Codes für Dead by Dealight im Wert von 200.000 US-Dollar sowie Codes für Shadow Warrior 2 im Wert von 50.000 US-Dollar.

Gears of War 4 ist der neue Teil der Gears of War-Reihe und einer der besten Action-Spiele des Jahres. Erneut verschlägt es Spieler, dieses Mal in der Haut von J.D. Fenix, Sohn des legendären Soldaten Marcus Fenix, auf den Planeten Sera, den 25 Jahre nach den Ereignissen aus dem dritten Teil eine Bedrohung heimsucht. Gears of War 4 ist sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus spielbar.