No Man’s Sky – Verliert weiterhin massiv an Spielern

Wer hätte es gedacht, dass die Spielerschaft schon wenige Tage bzw. Wochen nach Launch von No Man’s Sky das Interesse verliert? Ob es an den falschen Versprechen seitens Hello Games lag? Und als wäre das nicht genug, untersucht nun auch die ASA (Advertising Standards Authority), ob es irreführende Werbung gab. Das könnte zu hohen Strafen führen.

No Man’s Sky – No Man’s Online

Nachdem das SciFi-Exploration-Spiel am 12. August 2016 noch stolze 194.254 Spieler gleichzeitig zählte, sind es inzwischen sehr viel weniger. Am vergangenen Sonntag waren nur noch 2.123 Spieler pro Stunde online, wodurch der Titel aus der Top 100 der Steam-Charts geflogen ist. Zum Vergleich: Evolve Stage 2 sah einen Anstieg im Steam Ranking. Wenn es also tatsächlich möglich wäre, auf andere Spieler zu treffen, dann sind die Chancen jetzt astronomisch gering.

Neben dem schwindenden Support der Spieler ist außerdem auch die ASA nun aufgrund zahlreicher Beschwerden aufmerksam geworden. Dabei wird untersucht, ob Sony, Steam und Hello Games tatsächlich irreführende Werbung geschaltet haben. Wenn sich dies als wahr herausstellt, muss sämtliches Werbematerial entfernt werden. Zudem können Sanktionen erfolgen, wenn sich die betroffenen Parteien der Aufforderung widersetzen. Sobald es Infos zu den Ergebnissen der Untersuchung gibt, lassen wir es euch wissen.

Link:

Quelle