No Man’s Sky – Soll eines Tages dem Hype gerecht werden, sagt Sony

Wenn es um No Man’s Sky geht, möchte man die Sache am liebsten einfach nur vergessen machen. Nachdem das Spiel sämtliche Erwartungen maßlos enttäuscht hatte, ist die Hoffnung auf Besserung inzwischen verloren. Und dennoch glaubt Shawn Layden von Sony Interactive Entertainment daran, dass der Titel irgendwann sein eigentliches Versprechen einlösen werde.

No Man’s Sky – Sony glaubt weiterhin an das Spiel

Dabei sagte Layden: „Hello Games, Sean Murray und sein Team, hatten eine unglaubliche Vision dessen, was sie erschaffen wollten. Es war etwas, das noch nie gemacht wurde. Ein kleines Team hatte eine große Ambition,“ sagte er. „Sie arbeiten nach wie vor daran. Und sie updaten es. Sie arbeiten daran, es näher an ihre ursprüngliche Version zu bringen. Und mit der Zeit wird es zu dem, was es eigentlich hätte werden sollen.“

Zwar wirkt Layden durchaus angetan vom Spiel, er sagte aber auch, dass man die Entwickler nicht auf einen Pfad gedrängt habe. Dennoch gab er zu verstehen, dass Hello Games sich vielleicht übernommen haben.

„Die Spieleindustrie ist eine, in der jeder den Mut hat ‚Ja‘ zu sagen. Sie wollen versuchen, ihre Ambitionen zu realisieren. Niemand versteckt sich vor einer großen Herausforderung,“ sagte er. „Und manchmal schaffst du es nicht auf Anhieb dorthin,“ fügt er hinzu.

Nachdem die Entwickler allerhand Patches bis Ende Septemver veröffentlichten, wurde es extrem still um das Spiel. Wann es neue Infos zu den geplanten Zusatzinhalten gibt, lässt sich aktuell nicht abschätzen. Und es ist auch zu bezweifeln, ob Hello Games jemals die zuvor versprochenen Features einbauen will. Kein Wunder, dass den Entwicklern Stress wegen falscher bzw. irreführender Werbung ansteht.

Link:

Quelle