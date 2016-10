No Man’s Sky – Eines der am schlechtesten bewerteten Spiele auf Steam

Wenn es um No Man’s Sky geht, dann gibt es keine Grenzen. Nun gibt es einmal mehr ein neues Tief zu vermelden. Inzwischen vergeht schließlich keine Woche mehr, in der das Spiel nicht in den Schlagzeilen steht.

No Man’s Sky – Weit mehr als die Hälfte aller Spieler bewertet es „überwältigend negativ“

Und so wundert es nicht, dass die Steam-Nutzer-Bewertungen das Debakel von Hello Games negativ bewerten. Ein Reddit-Nutzer bemerkte, dass das Spiel ein „monstly negativ“ Rating besitzt – auf Basis von 71.366 Nutzer-Reviews. Und wenn man die neuesten Bewertungen in Betracht zieht, dann ändert sich das sogar auf „overwhelmingly negativ“ („überwältigend negativ“).

Laut Steam-Daten sind lediglich 12 Prozent aller Nutzer-Reviews der letzten 30 Tage positiv. Insgesamt aber sind es noch 32 Prozent. Obendrauf kommt, dass die Entwickler seit dem Launch keinerlei Neuigkeiten haben verlauten lassen.

Link:

Quelle