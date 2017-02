Nioh – Pre-Load gestartet

Wenn ihr euch Nioh digital im PSN vorbestellt habt, könnt ihr den Download des Spiels schon jetzt starten! Damit könnt ihr am 08. Februar pünktlich um 00:01 Uhr loslegen.

Nioh – 8/10 in unserem Test

Insgesamt müsst ihr satte 36,6 GB durch eure Leitung jagen. Und wie immer könnt ihr den Download via Remote-Verbindung starten, sofern sich eure Konsole im Rest-Mode befindet. Das Spiel erscheint am 08. Februar 2017 in Europa.

In unserem Test konnte der Titel eine 8/10 erhalten.

