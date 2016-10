Nioh – Darum ist es kein Open-World-Titel

Nachdem Koei Tecmo gleich zwei Demos zu Nioh veröffentlicht hat, gibt es nun neue Infos zum Spiel. Dabei hatten die Kollegen von DualShockers die Gelegenheit, den Director des Spiels, Fumihiko Yasuda, zu sprechen.

Nioh – Keine Open World wegen Ladezeiten

Wenn sich die Spieler eines gewünscht hatten, dann war es eine offene Spielwelt. Doch dazu kommt es gar nicht erst. Warum erklärt der Director. „Wir glauben, dass es in der Spieleentwicklung nicht die richtige Herangehensweise ist, einfach sämtliches Feedback zu implementieren. Und wir hatten viele interne Diskussionen über Konzepte und entfernten andere Dinge bis wir endlich wussten, worauf wir uns konzentrieren sollen.“

Weiter heißt es. „Etwas, wo wir uns dagegen entschieden haben, es reinzubringen, ist eine offene Spielwelt. Wir wollten es vermeiden, weil es mit langen Ladezeiten einhergehen würde. Und das ist in einem Spiel, in der der Charakter so oft stirbt, einfach kein gutes Spielerlebnis. Zudem würde es die Genauigkeit des Matchmakings beeinflussen. Wenn Nioh zur Franchise wird, würden wir diese Option in Betracht ziehen, solange wir die Intensität des Spiels intakt halten können.“

Außerdem sprach er über die recht häufigen Vergleiche mit Dark Souls. Dabei geht er auf die Unterschiede ein.

„Zuerst wäre da die Tatsache, dass der Protagonist ein Samurai ist. Deswegen und wegen des Action-Fokus‘ wollten wir Samurai-inspirierte Elemente einfließen lassen. Dazu gehört der einzigartige Ansatz von „Stillstand und Bewegung“ aus der spirituellen Interaktion zwischen dem Spieler und Feind. Auch die Hack-and-Slash-Elemente sind sehr unterschiedlich, vor allem in Punkto Waffen sowie Kanatas, Speere und japanische Rüstung.“

Nioh erscheint am 09. Februar 2017 für PlayStation 4.