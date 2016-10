Nintendo Switch – Wird als Home System beschrieben

Wenn ihr zu denen gehört, die sich um die Zukunft des Nintendo 3DS sorgen, weil Nintendo Switch dieselbe Rolle einnimmt – Nintendo weiß Bescheid. Und ihr braucht euch nicht darum zu sorgen, denn die Hybrid-Konsole ist „in erster Linie ein Home Gaming System“.

Nintendo Switch – Soll 3DS nicht schaden

Dabei sagte ein Sprecher von Nintendo gegenüber Polygon, dass die Verkaufszahlen des 3DS mit dem Release von Switch keinen Bruch erleben werden. „Wir haben keine Ankündigung zur Zukunft des 3DS gemacht,“ sagte der Sprecher. „Mit mehr als 60 Millionen verkauften Geräten gibt es einen großen Hunger nach neuen Spielen wie Pokémon Mond/Sonne, und es gibt noch viele mehr.“

Wenn es aber um die Wii U geht, dann wolle man so langsam die Schotten dichtmachen. „Wir bereiten uns auf die Veröffentlichung von Nintendo Switch im März 2017 vor und werden in der Zwischenzeit 800.000 Einheiten der Wii U auf dem globalen Markt im aktuellen Fiskaljahr absetzen,“ sagte er. „Als Resultat wird es immer schwieriger, Wii U Hardware im Handel zu finden.“

Das gegenwärtige Fiskaljahr von Nintendo begann am 01. April 2016 und endet am 31. März 2017. Wenn ihr also noch eine Wii U kaufen wollt, solltet ihr euch mit eurem Händler des Vertrauens in Verbindung setzen. Laut Nintendo könnte die Verfügbarkeit schon bald nicht mehr gegeben sein.

