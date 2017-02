Nintendo Switch – VR-Support möglich

Nintendo Switch könnte eines Tages auch VR-Support erhalten. Doch bevor das passiert, muss Nintendo einige Probleme aus dem Weg schaffen.

Nintendo Switch & VR? Es wird passieren, sagt der Präsident von Nintendo

Dabei sagte der Präsident von Nintendo, Tatsumi Kimishima, gegenüber Nikkei, dass man VR gegenwärtig studiere. Die Übersetzung stammt vom Industrie-Analysten Dr. Serkan Toto. Sobald man herausfinde, wie man Nutzern erlaube „mehrere Stunden am Stück ohne Probleme“ zu spielen. Damit spielt der Präsident offenbar auf die oftmals bemerkten Motion Sickness-Erkrankungen an, die gegenwärtig ein großes Thema sind. Deswegen sei VR noch nicht bereit für den Massenmarkt, wie Nintendo mehrmals sagte.

Doch wie soll Switch überhaupt mit VR funktionieren? Schließlich braucht es eine große Menge an Rechenleistung. Selbst die Base-PS4 benötigt eine externe Prozessor-Einheit. Während Switch AR-Features besitzt, so ist VR eine ganz andere Geschichte. Dennoch ist Nintendo durchaus interessant. Und mit dem Virtual Boy betrat BigN bereits ein Mal dieses Marktsegment.

Nintendo Switch erscheint am 03. März 2017. Dann erhofft sich Nintendo, den Markt erneut aufzumischen – genau wie mit der Wii damals. Zudem gab Kimishima-san zu, dass die neuerliche Fiskal-Performance auf einem niedrigen Stand sei. Doch von nun an soll sich das zum Guten wenden. Man sei sehr zuversichtlich, was Switch angeht, weil man sie ähnlich gut positionieren könne wie einst die Wii. Und diese Konsole war die beste für den japanischen Konzern in Punkto Verkaufszahlen und Gewinnmarge.

Link:

Quelle