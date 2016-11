Nintendo Switch – Umsetzung von Xenoblade Chronicles X in Arbeit?

Wenn Nintendo im Januar Nintendo Switch offiziell der Weltöffentlichkeit in aller Ausführlichkeit vorstellt, könnte es auch Infos zu Launch-Titeln geben. Und dabei werden einige bekannte Wii-U-Titel zu sehen sein.

Nintendo Switch – Xenoblade in den ersten sechs Monaten

Dabei schreibt Laura Kate Dale via Twitter, dass Xenoblade Chronicles X relativ nahe um den Launch der Konsole erscheinen soll. Via NeoGAF tauchte eine Liste an Spielen auf, die für die neue Hardware erscheinen sollen. Wenn die Informationen stimmen, dann wird Xenoblade bis zu sechs Monate nach Start von Switch verfügbar sein. Zudem heißt es, dass die neue Konsole von Nintendo am 17. März 2017 erscheinen soll. Dabei werde uns ein neues 3D Mario, ein Rabbids-Mario-RPG und mehr erwarten. Auch Just Dance 2017 (bereits bestätigt), Skyrim und Splatoon scheinen sichere Kandidaten zu sein.

