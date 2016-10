Nintendo Switch offiziell enthüllt

Endlich ist es passiert. Vor wenigen Minuten hat Nintendo seine neue Konsole, Nintendo Switch, angekündigt. Und wir haben alle Infos für euch parat!

Nintendo Switch – Hybrid-Konsole, Cartridges, März 2017-Release

Wenn ihr das Video zur Ankündigung noch nicht gesehen habt, dann haben wir es unten für euch angefügt. Demnach wird Nintendo Switch im März 2017 erscheinen. Im besagten Video sind auch erste Spiele für die Konsole zu sehen, darunter Super Mario und The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowie The Elder Scrolls V: Skyrim.

Das Konzept der neuen Konsole ist der nahtlose „Switch“ zwischen Handheld-Modul und Heimkonsole. Damit könnt ihr alle Spiele zu Hause auf dem großen TV genießen und wenn ihr rausgeht direkt genau da weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Dadurch bringt Nintendo seine First-Party-Entwickler näher denn je zusammen, schließlich entwickelte der japanische Konzern satte 27 Jahre lang stets getrennt für Handheld und Konsole. Ab sofort läuft beides unter Nintendo Switch.

Zusammen mit der neuen Konsole wird auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheinen. Auch das kommende Sonic the Hedgehog ist für Switch bestätigt, ebenso wie ein Dragon Quest Titel von Square Enix. Im Trailer sind zudem Mario Kart, NBA 2K und Splatoon zu sehen.