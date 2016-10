Nintendo Switch – Konsole wird im Januar 2017 vorgestellt

In einer Präsentation vor Finanzanalysten in Tokyo gab Tatsumi Kimishima, Präsident der Nintendo, heute bekannt: Am 13. Januar kommenden Jahres wird die Nintendo Switch Präsentation 2017 stattfinden, bei der das Unternehmen weitere Details zu seiner neuen TV-Konsole enthüllen wird. Nintendo überträgt das Event, zu dem Journalisten, Analysten und Handelspartner geladen sind, von Tokyo aus per Livestream in die ganze Welt. Die Teilnehmer vor Ort und die Zuschauer rund um den Globus werden an diesem Tag nicht nur das genaue Datum des Verkaufsstarts erfahren, sondern auch einen ersten Blick auf das Spiele-Line-up werfen können, das derzeit für Nintendo Switch in Entwicklung ist.

Nintendo Switch – Events in den USA und Europa geplant

Herr Kimishima kündigte zudem an, dass ab Januar sowohl in den USA als auch in Europa spezielle Events stattfinden werden, bei denen geladene Medienvertreter und Partner Nintendo Switch selber ausprobieren können.

Zudem wird Nintendo etwa zur gleichen Zeit Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit starten, die Fans und Neugierigen die Chance eröffnen, erstmals selber Hand an Nintendos neue TV-Konsole zu legen. Einzelheiten dazu wird Nintendo noch bekanntgeben.

Um welche Uhrzeit genau die Nintendo Switch Präsentation 2017 am 13. Januar beginnt, wird Nintendo in den kommenden Wochen über seine Social Media-Kanäle mitteilen.