Nintendo Switch – Keine Infos zu Technik & mehr vor 2017

Wenn auch ihr nach mehr Informationen zu Nintendo Switch sehnt, dann müsst ihr euch ebenfalls gedulden. Und das sogar bis ins neue Jahr hinein, wie Nintendo verkündete.

Nintendo Switch – Specs, Spiele, Preis: Alles 2017

Nachdem Nintendo gestern seine neueste Konsole enthüllte, fingen die echten Fragen erst an. Wann kommt die Konsole wirklich? Welche Spiele kommen raus? Und wie lauten überhaupt die technischen Daten? Wieviele Euros müssen wir berappen? All das werde man nicht mehr in 2016 enthüllen.

So berichtet das renommierte Wall Street Journal, dass Nintendo Dinge wie Region Lock und Tech-Specs erst 2017 mit seinen Fans und der Presse diskutieren werde. Nintendo Switch erscheint im März 2017. Wenn Nintendo sein Wort hält, werden die ersten 90 Tage des neuen Jahres sehr spannend.

