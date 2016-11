Nintendo Switch – Kein Fokus auf Core Gamer

Nintendo Switch ist für alle Spielertypen gedacht, doch die Japaner wissen natürlich, wer die sogenannten „Early Adopters“ sein werden. Und genau deswegen richtete sich der Ankündigungs-Trailer vor allem an die Core-Gamer. Aber die Konsole selbst ist eben nicht nur für diesen Typ von Spielern konzipiert.

Nintendo Switch – Kein Interesse, den Kundenstamm zu wechseln

Während eines Interviews mit Bloomberg verriet Tatsumi Kimishima, Präsident von Nintendo, dass man im besagten Trailer speziell die Core-Gamer erreichen wollte. Doch für die Strategie mit Switch ist dies nicht repräsentativ. „Wie der Name suggeriert, wechseln – „switch“ – wir einige Dinge. Aber wir haben kein Interesse daran, den Kundenstamm zu wechseln. Je nachdem, welche Software auf den Markt kommt, werden auch Familien und Kinder ihren Spaß haben. Die Spiele, die wir zeigten, das sind jene für Leute, die wissen, was sie von Beginn an wollen. Aber für Familien und Kinder wollen wir verständlich machen, was sie eigentlich erfahren werden.“

Auf die Frage hin, ob das Video tatsächlich nur auf Core-Gamer abgezielt hat, sagte Kimishima: Nein. „Unsere Kern-Philosophie ist, dass wir die Anzahl an Spielern allen Alters erreichen wollen. Und da haben wir keine Änderungen vorgenommen. Deswegen haben wir kein Interesse, nur Core-Gamer anzusprechen. Aber um unsere neue Idee zu kommunizieren, müssen wir uns natürlich an jene wenden, die sie wirklich verstehen. Und um das so schnell wie möglich zu erreichen, haben wir uns dazu entschieden, genau diese Leute zuerst anzusprechen.“

Das widerspricht sich natürlich mit der Verneinung. Wir gehen davon aus, dass Core-Gamer nicht die primäre Zielgruppe für Nintendo sind. Doch Nintendo zog es vor, die Idee der neuen Konsole zuerst den Core-Gamern schmackhaft zu machen, weil sie besagte „Early Adopter“, also jene, die zuerst zuschlagen bei neuer Hardware, sind. Ob es sich auszahlen wird, seine Hardcore-Fans mit der Karotte zu locken und hinterher links liegen zu lassen, wird sich noch zeigen. Und vielleicht schafft Nintendo ja den Spagat mit Nintendo Switch. Wenn beide Seiten, Hardcore-Spieler und Casual-Zocker zugleich, glücklich sind, wird Switch nicht so stark untergehen wie einst die Wii U.

