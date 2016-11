NieR Automata – PS4 Pro Support & Xbox One-Umsetzung

Wenn ihr euch noch daran erinnert: Das erste NieR erschien für PS3 und Xbox 360. Doch NieR Automata wurde bisher nur für PlayStation 4 angekündigt. Und darüber hinaus ist nicht jegliche Hoffnung verloren.

NieR Automata – Entwickler schließen Xbox-Umsetzung nicht aus

Wie Entwickler PlatinumGames in einem Interview mit Game Rant verkündete, schließe man eine Umsetzung für die Microsoft-Konsole nicht gänzlich aus. Dabei sagte Yosuke Saito, dass man die Xbox-Version durchaus in betracht ziehe. Aber das käme nur in Frage, wenn die PC- und PS4-Versionen erfolgreich unterwegs sind.

Zudem bestätigte Saito-san, dass der Titel für PS4 Pro optimiert sein wird. Man wolle 60 FPS behalten und versuchen das Spiel auf 4K laufen zu lassen, wobei nicht klar ist, ob es natives 4K oder hochskaliertes 4K sein wird.

NieR Automata erscheint am 23. Februar 2017 in Japan. Einen westlichen Termin gibt es noch nicht.

