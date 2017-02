NieR Automata – Goldstatus erreicht

Es ist geschafft! NieR Automata hat den Goldstatus erreicht und ist somit offiziell fertig. Das hat Yosuke Saito, Producer des Spiels, verraten. Und damit begibt sich das Action-RPG auch ins Presswerk, sodass es am 10. März 2017 pünktlich im Handel steht.

NieR Automata – Eigentlich schon seit einer Weile fertig

Wie Saito aber auch sagt, habe man den Goldstatus schon vor einer Weile erreicht. Und weil es trendy ist, darüber zu twittern, hat er das nun nachgeholt. Dabei bezieht er sich wohl auf kürzliche Tweets zu Yooka-Laylee, Nioh und Co.

NieR Automata erscheint am 23. Februar 2017 in Japan und am 07. März 2017 in den USA. Hierzulande müssen wir uns bis zum 10. März 2017 gedulden. Auch eine PC-Version des Spiels ist geplant, erscheint aber später.

Wenn ihr nicht so lange warten wollt: Im PSN steht eine Demo des Spiels bereit!

Link:

Quelle