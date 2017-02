Need for Speed – Neuer Ableger vor März 2018

Wenn ihr schon sehnsüchtig auf ein neues Need for Speed wartet: EA wird einen neuen Ableger schon bald veröffentlichen!

Need for Speed – Im Laufe des nächsten Fiskaljahres

Dabei wolle man einen neuen Ableger im nächsten Fiskaljahr veröffentlichen. Dieses endet am 31. März 2018, wie EA in einem Investoren-Call bestätigt. Zudem erscheint es wahrscheinlich, dass der Titel sogar noch im Kalenderjahr 2017 erscheint.

Need for Speed helps round out a suddenly busier looking year for EA. Andrew Wilson, CEO von EA, sagte über den neuen Racer, dass dieser „ambitioniert und einen kompetitiven Online-Modus“ haben werde. Wenn euch Online-Zwang und Co stören, könnte das keine so gute Nachricht für euch sein. Vielleicht aber geht man auch denselben Weg wie Ubisoft bei The Crew oder Microsoft mit Forza Horizon.

Konkrete Details zum Spiel gibt es bisher nicht. Der letzte Ableger erschien übrigens 2015 als Reboot und wurde von Ghost Games entwickelt.

