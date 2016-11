Need for Speed Arena – EA sichert sich Trademark

Nachdem es eine Weile still geworden ist um Need for Speed, gibt es nun neue Hinweise auf einen weiteren Ableger. Dieser könnte Need for Speed Arena heißen!

Need for Speed Arena – Trademark bei der EUIPO gesichtet

Dabei wurde ein Trademark bei der European Union Intellectual Property Office (EUIPO) beantragt. Die dazugehörende Seite enthüllt, dass dies am 07. November 2016 geschah und es sich hierbei um eine „Computerspielesoftware, herunterladbare Computerspielsoftware und Videospielsoftware“ handle. Auch ein „Online Computerspiel“ soll es sein.

Sobald der Antrag angenommen wurde, sind weitere Informationen zu erwarten. Wenn wir rein vom Namen ausgehen, könnte es sich um ein Mobile-Spiel oder irgendeine Form von eSport-Anbindung handeln. Letzteres erscheint gar nicht so unwahrscheinlich, weil EA zuletzt kleinere Turniere in seinen Titeln wie FIFA veranstaltet hat. Natürlich könnte es sich hierbei auch um das nächste vollwertige Spiel der Need for Speed Reihe handeln.

Link:

Quelle