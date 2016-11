Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – Neue Infos

Die am 3. Februar für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinende NARUTO SHIPPUDEN ULTIMATE NINJA STORM 4 Erweiterung ROAD TO BORUTO wird überarbeitete Spielinhalte bieten.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – Story Modus komplett überarbeitet

Die Spieler dürfen sich auf einen komplett überarbeiteten Story Modus, basierend auf BORUTO: Naruto the Movie, freuen. Neue Abenteuer, neue Kämpfe und neue Events lassen die Spieler bis zur letzten Szene – das ultimative Duell gegen Momoshiki – in dieses neue Universum eintauchen.

Die Erweiterung bietet zudem Naruto 7. Hokage und Sasuke, der wandernde Shinobi, sowie eine neue geheime Kombinationstechnik für diese beiden Charaktere, bestehend aus einer super-schnellen Kombo-Attacke.

Zu guter Letzt wird durch ein großes Update, das zeitgleich zum Release des Addons erscheint, der lang erwartete Zuschauermodus eingeführt. Der Zuschauermodus sowie ein verbesserter Endlos-Modus werden sowohl für die ROAD TO BORUTO Erweiterung als auch NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 verfügbar sein.

Die Erweiterung sowie das NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 ROAD TO BORUTO Full Pack werden am 3. Februar 2017 für PlayStation®4, Xbox One und PC in Europa, der Mittlere Osten, Afrika und Australasien erscheinen.