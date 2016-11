Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – Naruto & Sasuke an Bord

Bisher nur als Kostüme verfügbar, kehren nun 7. Hokage Naruto und Sasuke der wandernde Shinobi in der ROAD TO BORUTO Erweiterung für NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 stärker als je zuvor zurück.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – Infos zum Spiel

Die ROAD TO BORUTO Erweiterung und das NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 ROAD TO BORUTO Full Pack sind ab 3. Februar 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC in Europa, dem Mittleren Osten und Australasien erhältlich.