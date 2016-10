Mother Russia Bleeds Test online!

Wir schreiben das Jahr 1980, die Regierung der Sovjet-Union hält zusammen mit der Mafia und unter Zuhilfenahme der Droge „Nekro“ die eigene Bevölkerung in Schach. Wie, ihr habt das damals anders mitbekommen? Kein Wunder, das hier ist schließlich kein Geschichtsunterricht, sondern der Test zum verrückten Beat’em’Up/Sidescroller Mother Russia Bleeds. Wenn sich ein Publisher wie Devolver Digital einem Spiel annimmt, kann man meist davon ausgehen, dass es ziemlich abstrus wird.

In dem Titel herrscht die oben beschriebene Vorstellung eines parallelen Geschichtsverlaufs vor und es geht um eine Gruppe von Zigeunern, die trotz dem Einfluss der Droge aus dem Gefängnis entfliehen konnten. Erst einmal entkommen versetzt sie die Droge zwar noch ab und an in Halluzinationszustände, die begreifen aber dennoch, dass die Regierung etwas Übles im Schilde führt. Wir wollten wissen, worum es dabei geht und haben uns in den Kampf gestürzt.

Zum Mother Russia Bleeds Test