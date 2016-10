Mordheim: City of the Damned – PS4 & XO-Termin enthüllt

Entwickler Rouge Factor und Focus Home Interactive haben den Konsolen-Termin für Mordheim: City of the Damned enthüllt.

Mordheim: City of the Damned – Ab dem 18. Oktover auf PS4 und Xbox One

Wenn ihr bislang brav auf eine Konsolen-Umsetzung gewartet habt, dann soll sich das auch lohnen. Denn die Umsetzung für die beiden Plattformen wird alle vier Kampagnen enthalten. So bekommt ihr die Story der Human Mercenaries, Sisters of Sigmar, Skaven of Clan Eshin und des Cult of the Possessed zu sehen. Außerdem gibt es einen Online-Skirmish-Mode.

Bislang war das Spiel nur für PC verfügbar.