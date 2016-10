Mobius Final Fantasy – Erscheint auch für PC

Nachdem Mobius Final Fantasy für Mobile-Geräte veröffentlicht wurde, dürfen bald auch PC-Spieler ran. Schon im November soll der Titel via Steam in Japan verfügbar sein.

Mobius Final Fantasy – Vorregistrierung bringt spezielle Ingame-Boni

Der Titel will dabei ein vollwertiges Final-Fantasy-Abenteuer auf Mobile-Plattformen (iOS und Android) sein. Wenn ihr das Spiel auch auf dem PC genießen wollt, könnt ihr die Vorregistrierung durchführen. Dabei versprechen euch die Entwickler spezielle Ingame-Boni, wobei nicht klar ist, was genau ihr am Ende bekommt.

Sobald wir weitere Infos zum PC-Release haben, lassen wir es euch wissen!

