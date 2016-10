Minecraft: Story Mode – Episode 1 kostenlos verfügbar

Telltale Games gibt bekannt, dass die erste Episode von Minecraft: Story Mode – A Telltale Games Series ab sofort auf allen Plattformen kostenlos zum Download erhältlich ist. Darüber hinaus wurden auch die Preise für die unterschiedlichen Season Pässe reduziert, um diese an die Preisgestaltung für Minecraft: Story Mode – The Complete Adventure anzupassen.

Minecraft: Story Mode – Infos zu Episode 1

Minecraft: Story Mode – Episode 1: ‚The Order of the Stone‘ ist ab sofort kostenlos im Xbox Game Store für Xbox One und Xbox 360, für Windows 10 via Windows Store, für kompatible iOS-Geräte über den App Store und für kompatible Android-Geräte über Google Play und den Amazon Appstore erhältlich. Die Episode kann ebenfalls gratis über das PlayStation Network für PlayStation 4 und PlayStation 3 in North America (SIEA Territorien) heruntergeladen werden und wird auch bald in Europa für PlayStation 4 und PlayStation 3 (SIEE Territorien) verfügbar sein.

Zusätzlich wurden die Preise für den Season Pass, Adventure Pass, Season Pass Deluxe und The Complete Adventure auf allen Plattformen rabattiert, um diese in Einklang mit der kostenlosen Episode 1 und der günstigen Minecraft: Story Mode – The Complete Adventure Retail Disc zu bringen.

Die neue The Complete Adventure Disc bringt zum ersten Mal alle acht Episoden auf einer Disc zusammen: Darunter die fünf Episoden des ersten Season Passes sowie die drei zusätzlichen Episoden der ‚Adventure Pass‘ Add-On-Serie. Minecraft: Story Mode – The Complete Adventure wird in Europa für PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 ab dem 28. Oktober 2016 erhältlich sein. Für PC wird die Retail-Version in naher Zukunft erscheinen.