Microsoft – Überrascht, dass Sony auf UHD-Laufwerk verzichtet hat

Nachdem Sony klar kommunizierte, dass sie kein 4K-Blu-ray-Laufwerk in die PS4 Pro packen, war Microsoft sehr überrascht. Den Fokus auf 4K Streaming haben sie nicht vorhergesehen.

Microsoft – Xbox One S und Xbox Project Scorpio nutzen UHD-Laufwerk

In einem Gespräch mit The Guardian sagte Xbox Lead Planner Albert Penello, dass es eine „interessante Entscheidung“ sei. „Ich will keinen Konsolenkrieg anzetteln, denn ich habe eine Menge Respekt für das, was Sony macht, aber analytisch gesehen, denke ich, dass sie eine interessante Entscheidung getroffen haben, die mich sehr überrascht hat,“ sagt er. „Der Verzicht auf einen 4K-Player, vor allem vor dem Hintergrund von Sonys medialer Kraft, war eine Überraschung. Wenn ich mir dann ansehe, was sie früher gemacht haben, denke ich, dass nicht viele genauso gehandelt hätten.“

Dabei muss aber auch festgehalten werden, dass Sony einen guten Grund hat, um 4K-Blu-rays zu verabschieden. Die gesamte Industrie bewegt sich weg von physischen Medien und hin zum Streaming. Damit könnte sich eine Kosteneffizienz in der mittleren Frist ergeben. Weil Microsoft aber eben nicht in dieselbe Richtung geht, ist recht gut zu erkennen, dass die Zukunft des 4K-Markts noch lange nicht entschieden ist.

„Es ist ganz natürlich, dass die Technologie sukzessive auf 4K umsteigt,“ führt Penello fort. „Diesmal ist es aber keine Eintagsfliege – nicht wie 3D TVs oder Smart TVs. Ich denke, dass 4K in den nächsten Jahren die dominierende Bildschirmauflösung sein wird und die Leute werden ihre bestehenden TVs upgraden. Derzeit gibt es verschiedene Datensätze, die je nach Markt unterschiedlich sein können, aber alle haben eines gemeinsam: 4K wird sich schlussendlich durchsetzen.“

„Ich persönlich denke, dass der Wechsel von SD zu HD sehr bedeutungsvoll war. Und ich denke, dasselbe über 1080p und 4K. Ich glaube, dass sobald es ausreichend Content gibt, die Leute auch ein Upgrade haben werden wollen. Wenn du dir eine UHD Blu-ray oder einen 4K HDR Stream auf Netflix oder Amazon ansiehst, dann erkennst du den Unterschied sofort.“

Link:

Quelle