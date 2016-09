Microsoft – PS4 Pro Specs sind „nicht genug für echtes 4K“

Microsoft Planning Executive, Albert Penello, sagte in einem Gespräch mit Eurogamer, dass die 4,2 TFLOPS der PlayStation 4 Pro „nicht genug sind für echtes 4K“. Dennoch bezeichnet er sie als „gute Maschine“ mit „guten Specs“.

Microsoft – Entwickler wollten 6 TFLOPs

Außerdem verriet Penello, dass Microsoft sich bewusst für eine 6 TFLOP GPU entschieden habe für Project Scorpio, um „Xbox-One-Qualitätsspiele in 4K“ rendern zu können, damit man „weniger Ausnahmen um die 4K-Erfahrung“ machen müsse.

„Ich denke, dass sie [Sony] derzeit viele Ausnahmen rund um 4K gegenüber Kunden preisgeben müssen,“ sagte er. „Sie sprechen über Checkerboard Rendering und Up-Scaling. Und es gibt eine Menge an ‚*‘ in deren Marketing rund um 4K, was durchaus interessant ist, weil als wir über unsere Specs für Scorpio dachten, wussten wir von Anfang an, dass wir in nativem 4K rendern wollen. Deswegen haben wir die Zahl gewählt, deswegen haben wir die Speicherbandbreite und deswegen haben wir die Teraflops. Weil es uns die Entwickler gesagt haben und weil sie uns deutlich machten, dass man genau das für echtes 4K braucht.“

„Und genau wie Sony sagen schreiben auch wir niemandem vor, was sie tun müssen,“ führte er fort. „Sie können selbst entscheiden, wie sie unsere 6 TFLOPs verwenden und was am besten für ihr Spiel ist. Aber ich weiß, dass 4,2 TFLOPs definitiv nicht genug sind für echtes 4K. Daher denke ich, dass unser Produkt höhere Ziele verfolgt und wir werden weniger ‚*‘ rund um die 4K-Erfahrung haben.“

Zwar gibt es einige native 4K-Spiele auf der PS4 Pro (The Last of Us Remastered & The Elder Scrolls Online), doch die meisten werden hochskaliert. Während die PlayStation 4 Pro am 10. November 2016 erscheint, folgt Xbox Project Scorpio im Herbst/Winter 2017.

Link:

Quelle