Microsoft – Phil Spencer will keinen Zwei-Jahre-Konsolenzyklus

Nachdem Microsoft die Xbox One S vor wenigen Monaten veröffentlichte und im kommenden Jahr Xbox Project Scorpio erscheint, fragen sich Spieler: Wie oft wird nun die Hardware gewechselt? Wenn es nach Phil Spencer, Chef der Xbox-Sparter, geht, dann wird das nicht zu oft passieren.

Microsoft – Häufige Refreshes passen nicht ins Konsolen-Business

Dabei sagte er in einem Interview mit Game Informer, dass der Release einer neuen Konsole alle paar Jahre „kein Teil eines Konsolen-Business-Modells sei“. Kein Wunder, denn Xbox Project Scorpio wird selbst keinerlei Exklusiv-Titel bieten, weil sie auch Xbox-One-Spiele abspielen muss.

„Ich habe kein Verlangen danach, alle zwei Jahre eine neue Konsole herauszubringen. Das ist nicht Teil des Konsolen-Business-Models. Und es ist keiner, der uns hilft. Der beste Kunde, den ich habe, ist jener, der sich die Original Xbox kauft und alle Spiele erwirbt. Das ist der beste Kunde für uns aus finanzieller Sicht. Ich habe kein Verlangen danach, dir zu sagen, dass du dir die neueste Konsole kaufen musst. Und ich will auch niemandem einen künstlichen Teufelskreis aufbinden mit ‚Hier ist eine neue Konsole alle zwei Jahre‘.“

„Ich versuche nicht, Konsolen in den Grafikkarten-Markt zu bewegen, wo Nvidia und AMD stets mit neuen Karten auftreten. Wenn ich nur auf die höhere Performance der neuen Karten aus bin, dann kaufe ich sie mir. Ich denke, dass es bei Konsolen anders ist. Dabei kommt es nämlich auf die Technik an, die sehr viel bedeutet in einem Ökosystem aus TV und Spielen.“

Außerdem verriet Spencer, dass er nicht wisse, was nach Scorpio kommt.

„Wir denken daran und wir schauen uns Kundentrends an und was die korrekten Performance-Specs und Preise sein könnten. Und wir fragen uns ‚Können wir etwas erreichen, das eine bedeutungsvolle Performance-Charakterstik hat, die Spieler interessiert?‘“

Xbox Project Scorpio erscheint im Winter 2017.

Link:

Quelle