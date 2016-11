Master of Orion – Revenge of the Antares angekündigt

Die Entdecker von Orion können sich auf neue und packende Herausforderungen freuen, denn zum 01. Dezember steht die von Fans lang erwartete erste Erweiterung für Master of Orion „Revenge of the Antares“ bereit. Der DLC erweitert den rundenbasierten 4X-Titel um vier neue Rassen, bestehend aus den spielbaren drei Nationen Trilarianern, Gnolam, Elerianern, sowie den sagenumwobenen Antaranern. Die Neuankömmlinge unter den vielfältigen Völkern öffnen den Spielern neue Wege, den Kampf um Orion zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Master of Orion – Weitere Infos zum DLC

Drei der neuen Rassen (Trilarianer, Gnolam, Elarianer) können gemeinsam als Paket erworben werden. Dadurch ergeben sich für die Entdecker viele neue strategische Möglichkeiten den Einfluss auf die Zukunft der Galaxis zu bestimmen.

Zusätzlich gibt es einen kostenlosen DLC für alle Master of Orion Besitzer, der es den Spielern ermöglicht, die Gunst neuer Anführer zu gewinnen und sich mit der vierten neuen Rasse, den nicht spielbaren sagenumwobenen Antaranern, zu messen. Darüber hinaus wird es unabhängige Kolonien geben, mit denen der Spieler interagieren kann.

Doch wer sind die neuen Rassen? Die aquatischen Trilarianer sind ein friedvolles Volk, das sich gegen den Krieg entschieden hat und versucht, mit anderen Rassen in Harmonie zu leben. Allerdings wissen sie durchaus, wie sie sich zur Wehr setzen können, falls es zu einem kriegerischen Akt gegen ihre Zivilisation kommt. Die Gnolam sind als das handelstüchtigste Volk der Galaxie bekannt und rühmen sich gerne mit ihren Erfolgen auf dem galaktischen Handelsmarkt. Ihr Einfluss macht sie zu starken Verbündeten – aber auch zu gefürchteten Feinden.

Die eleganten Elerianer sind sehr scheu Fremden gegenüber und repräsentieren dadurch einen besonderen Aspekt: Sie kommunizieren und handeln zwar mit anderen Völkern, verweigern sich aber jeglichen potenziell negativen Einfluss anderer Rassen auf ihre Zivilisation. Diese Ablehnung macht sie zu kompromisslosen Gegnern. Die Antaraner sind ein mysteriöses Volk, genetisch zusammengestellt von uralten unbekannten Mächten. Im Laufe der Zeit haben sie sich zu einer kriegerischen Rasse entwickelt, die sich immer weiter in der Galaxis auszubreiten versucht. Wer sich ihnen in den Weg stellt, muss es mit einem großen und schwer bewaffneten Heer aufnehmen.

Der kostenpflichtige Master of Orion-DLC Inhalt wird für 8,99 € über Steam und GoG.com verfügbar sein, während die zusätzlichen Inhalte des DLC von jedem Spieler kostenlos heruntergeladen werden können.