Mass Effect Andromeda – Releasetermin geleaked?

Bislang schweigen sich Bioware und EA aus, wenn es um einen Termin zu Mass Effect Andromeda geht. Doch Dark Horse könnte diesen nun geleaked haben.

Mass Effect Andromeda – Kommt es am 21. März 2017?

Neben dem Videospiel wird es bekanntlich auch ein „The Art of Mass Effect“ von Dark Horse geben. Dabei erscheint das Buch am 21. März 2017, wobei Amazon.com folgenden Zusatz anfügt: „Dark Horse wird The Art of Mass Effect Andromeda zeitgleich mit dem Spiel veröffentlichen!“

Jener Tag ist auch ein Dienstag, was perfekt mit der Tatsache einhergeht, dass Triple-A-Spiele in den USA an Dienstagen veröffentlicht werden. Sobald es eine offizielle Bestätigung gibt, lassen wir es euch wissen. Diese könnte am N7 Day (07. November 2016) anstehen.

