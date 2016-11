Mass Effect Andromeda – Deluxe Editionen & Vorbesteller-Boni

Während des N7 Day haben EA und Bioware die Deluxe Edition und Vorbesteller-Boni zu Mass Effect Andromeda enthüllt.

Mass Effect Andromeda – Editionen im Überblick

Und hier ist die Liste:

Deluxe Edition ($69.99)

Deep Space Explorer Armor

Nomad Skin

Multiplayer Booster Pack

Pathfinder Casual Outfit

Scavenger Armor

Pathfinder Elite WEapon Set (4)

Pet Pyjak

Digital Soundtrack

Multiplayer Deluxe Launch Pack

Super Deluxe Edition ($99.99)

Multiplayer Super Deluxe Booster Packs

Pre-Order Bonus (for any addition of the game)

Link:

Quelle