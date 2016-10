Mario Party: Star Rush Test online!

Wenn Mario Party: Star Rush am 07. Oktober 2016 für Nintendo 3DS erscheint, dann will es einen gewissen Neuanfang innerhalb der Reihe wagen. Vorbei sind nämlich die Zeiten, in denen ihr auf eure Mitspieler warten musstet! Jetzt sind nämlich immer alle zur gleichen Zeit an der Reihe. Und damit ist es noch lange nicht getan, denn Nintendo hat sich sehr viel einfallen lassen, um das Spielerlebnis endlich zu verbessern.

Zum Mario Party: Star Rush Test