MapleStory – Großes Update angekündigt

Nexon America hat angekündigt, dass ein großes Berufe-Update für alle Klassen in MapleStory in Kürze erscheinen wird. Das kommende Update stellt das größte des Spiels in über einer Dekade dar.

MapleStory – Infos zum Update

Das Update umfasst außerdem drei neue Gebiete, die alle mit einzigartigen Handlungssträngen kommen, und einen neuen Boss namens Lucid: Meister der Albträume.

Spieler können zusätzlich auch ab dem 30. November am zeitlich limitierten Trainingsprogramm von MapleStory teilnehmen, das zahlreiche Vorteile mit sich bringt:

Mega Burning Project: Neue Charaktere erhalten einen 2-für-1 Level Boost bis zum Level 130 und hilfreiche Geschenke auf dem Weg dahin.

Breakthrough V Event: Sobald ein Charakter Level 140 erreicht, wird er weiterhin Preise für jedes zehnte erreichte Level erhalten. Der ultimative Preis wartet bei Level 200 und erlaubt es Spielern die Erfahrungspunkte zu erhalten, die nötig sind, um den fünften Job zu bekommen.