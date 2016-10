Mafia III Test online!

Es gibt zwar nicht viele Mafia/Gangster-Videospiele, aber durchaus mehr als nur das Mafia-Franchise selbst. Dennoch sind gerade die Mafia-Spiele, insbesondere der erste Teil, die Ikonen des Genres und gelten als Klassiker. Gerne erinnert man sich an das verdammt schwere Autorennen aus Teil 1, die nicht betankbaren Autos aus Teil 2 und vor allem an die Atmosphäre, die die beiden Spiele versprüht haben. Mit dementsprechend großen Erwartungen sind alle an Mafia III herangegangen, was 2K durchaus bewusst war. Der Hype wurde von beiden Seiten angefeuert und so waren wir in der Redaktion sicher nicht die einzigen, die schon Wochen vor Release angefangen haben, Musik aus den Sechzigern zu hören, um uns einzustimmen. Mittlerweile ist der Titel erschienen und ein Hotfix-Patch am ersten Wochenende hat die gröbsten Probleme behoben. Wir haben Lincoln Clay nach New Bordeaux begleitet und berichten vom neusten Mafia-Blockbuster.

Zum Mafia III Test