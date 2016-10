Mafia III – Offizielles Merchandise verfügbar

Numskull gibt heute die Veröffentlichung des offiziell lizenzierten Mafia III-Merchandise bekannt. Das Spiel ist der dritte Teil der erfolgreichen und hochgelobten Mafia-Reihe von 2K Games und seit dem 7. Oktober 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Handel erhältlich. Passend zum Spiel gibt es eine Vielzahl hochwertiger Fan-Artikel zum neuen Action-Blockbuster.

Mafia III – Darauf könnt ihr euch freuen

Spieler und Fans können sich in passenden Pullovern und T-Shirts unter das Volk von New Bordeaux und ihrem Spiel ab sofort ganz im Stil von Hauptcharakter Lincoln Clay mischen. Besitzer einer PlayStation 4 oder Xbox One können ihren Konsolen dank der passenden Skins schnell und einfach den passenden Look verschaffen. Neben Bekleidungsartikeln und Skins bietet das Sortiment von Numskull auch viele weitere Merchandise-Artikel wie Geldbeutel, Tassen, Schlüsselanhänger und modische Baseball-Mützen.

Das offizielle Mafia III-Merchandising von Numskull ist bei Gamestop und weiteren, teilnehmenden Händlern erhältlich.