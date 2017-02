Mafia III – Drei Story-Erweiterungen in 2017

Wenn ihr Mafia III bereits durchgespielt habt: Im Laufe des Jahres gibt es noch viel mehr Geschichten zu erleben!

Mafia III – Erster Story-DLC bereits Ende März

Dabei erscheint der erste kostenpflichtige Story-DLC bereits Ende März. Dieser hört auf den Titel „Faster, Baby“ und sieht Protagonist Lincoln in Zusammenarbeit mit Roxy Laveau, um einen korrupten Sheriff dingfest zu machen. Zudem versprechen die Entwickler „schnellere Karren, dramatische Verfolgungsjagden und epische Stunts„.

Im Mai erscheint „Stones Unturned“. Hier werden Lincoln und CIA-Agent John Donovan vereint, um eine alte Fehde mit einem neuen Rivalen aus dem Vietnam-Krieg zu beenden.

Und zuletzt folgt „Sign of Times“ im Juli 2017. Im dritten Story-DLC erzählen die Entwickler die Geschichte von Ritual-Morden, die mit einem Kult in Verbindung stehen. Lincolns Untersuchungen führen in zu den dunkelsten Orten innerhalb der Stadt.

Alle drei DLCs sind auch Teil des Season Pass. Neben den Geschichten soll es auch neue Spielmechaniken, Aktivitäten und mehr geben. Sobald es weitere Infos gibt, lassen wir es euch wissen!

