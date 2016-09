Lost Odyssey – Ab sofort abwärtskompatibel

Wenn ihr euch noch an Lost Odyssey erinnert, dann haben wir gute Neuigkeiten! Das Spiel vom Macher von Final Fantasy ist nämlich ab sofort abwärtskompatibel. Damit könnt ihr es also auch auf der Xbox One spielen.

Lost Odyssey – Ein Juwel der Japan-RPGs

Wöchentlich bringen Microsoft und seine Partner neue Spiele für die Abwärtskompatibilität heraus. Und heute macht man keine Ausnahme. Mit dem JRPG erblickt eines der besten Spiele der Xbox 360 das Licht der modernen Konsolenwelt. Der Titel wurde dabei 2008 veröffentlicht.

Hier folgt ihr Kaim, einem unsterblichen Menschen mit Amnesie, der seine Erinnerungen durch Kämpfe in einer Magie-industrialisierten Welt wiedererlangen will. Seinerzeit konnte Lost Odyssey mit seinem rundenbasierten Kampfsystem und dem Visual-Novel-Stil der Erzählung punkten. Während das Resultat in Tests durchwachsen war, konnte sich der Titel vor allem bei Fans einen Namen machen. Dabei haben diese vor allem das emotionale Storytelling gelobt.

Neben dem JRPG hat Microsoft auch Toy Story 3 und Guwange heute freigeschaltet.

