Lethal VR – Team17 kündigt erstes VR-Spiel an

Das preisgekrönte internationale Spiele-Label Team17 und der in Großbritannien ansässige unabhängige Entwickler Three Fields Entertainment, unter der Leitung der Industrie-Veteranen Alex Ward und Fiona Sperry, haben heute ihre Zusammenarbeit bekannt gegeben, um Lethal VR, ein aufregendes neues VR-Arcade-Spiel, auf Steam und PlayStation VR zu veröffentlichen.

Lethal VR – Infos zum Spiel

Der Titel ist ein schnelles Shooter-Spiel im Arcade-Stil, inspiriert von den klassischen Arcade-Gun-Games der Vergangenheit. Erweitert mit VR-Technologie, bietet der Titel eine noch nie in diesem Genre zuvor gesehene intensive Spielerfahrung.

„Virtual Reality ist eine spannende Gelegenheit und wir sind stolz, zusammen mit Three Fields Entertainment an der Veröffentlichung von Lethal VR zu arbeiten. Wir freuen uns darauf die Möglichkeiten, die dieses neue Segment bietet, gemeinsam auszuloten und unser jetzt schon abwechslungsreiches Angebot an Games und Partnern zu erweitern“, sagt Debbie Bestwick MBE, CEO von Team 17.

„Mit den engagierten Entwicklern bei Team17 gemeinsam an der weltweiten Veröffentlichung von Lethal VR zu arbeiten, ist eine aufregende Sache. Beide Firmen teilen die gleiche Leidenschaft für Videospiele. Die Verfügbarkeit von VR hat uns inspiriert, über die Geschichten, die wir damit erzählen können, sowie die packenden Spielerlebnisse, die wir erschaffen können, nachzudenken. In Lethal VR übernehmen Spieler die Rolle eines FBI-Rekruten, der gerade beurteilt wird. Das Spiel bezieht seine Inspirationen von Schuss-Sequenzen aus Filmen wie Gefährliche Brandung, Robocop und Der Mann mit dem goldenen Colt“, sagt Fiona Sperry, CEO von Three Fields Entertainment.

Entwickelt mit der aktuellsten Version der leistungsstarken Unreal Engine, wird Lethal VR am 8. November für HTC Vive und im Steam Store verfügbar sein. Die Version für PS VR wird gegen Ende des Jahres erscheinen.