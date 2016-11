Let it Die – Zwei Star Wars Darsteller an Bord

Wenn ihr Let it Die mit englischer Sprachausgabe spielen werdet, bekommt ihr bekannte Stimmen zu hören. Das gab Grasshopper Manufacture am Wochenende bekannt.

Let it Die – Mit Luke Skywalker und Lando Calrissian

Dabei konnte man Mark Hamill (Luke Skywalker) und Billy Dee Williams (Lando Calrissian) für den Free-to-Play Mehrspielershooter gewinnen. Außerdem könnt ihr euch auf Steve Blum, Matt Mercer, Patrick Seitz, Fred Tatasciore und Laraine Newman freuen.

Zudem wurden einige eigenartige Charaktere des Spiels wie Uncle Death, Kiwako Seto und ein Trio von Martial Arts Spezialisten mit Gruppennamen Jackals enthüllt. Wenn ihr euch die Infos durchlesen wollt, empfehlen wir den aktuellen PlayStation Blog-Eintrag.

